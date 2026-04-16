In de nacht van woensdag op donderdag is een wagen van de weg geraakt aan het op- en afrittencomplex bij AZ Delta in Rumbeke. Er vielen geen gewonden, maar de oprit was tijdelijk afgesloten.
Het ongeval gebeurde rond 0.45 uur op de N36, ter hoogte van AZ Delta. Een bestuurder die vanuit de Deltalaan de oprit richting Izegem wilde nemen, verloor in de bocht de controle over het stuur. De wagen botste tegen een verkeersdrempel en kwam uiteindelijk tot stilstand in de berm naast de rijbaan.
De inzittenden konden zelf uit het voertuig stappen en bleven ongedeerd. Ze werden wel meegenomen naar het ziekenhuis voor controle. Volgens de eerste vaststellingen zou de bestuurder van de wagen onder invloed van alcohol geweest zijn.
De wagen liep zware schade op en moest getakeld worden. Tijdens de interventie werd de oprit tijdelijk afgesloten voor het verkeer.