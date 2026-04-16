Op de E17 ter hoogte van Deerlijk richting Gent is vanmorgen zware verkeershinder ontstaan na twee ongevallen kort na elkaar. Vier voertuigen raakten betrokken, één wagen brandde volledig uit. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht.
Rond 7.46 uur gebeurden op de E17 in Deerlijk, richting Gent, twee ongevallen op korte afstand van elkaar, zo bevestigt de Federale Wegpolitie. In totaal waren vier voertuigen betrokken.
Bij één van de ongevallen vatte een voertuig vuur. De wagen brandde volledig uit en zorgde voor veel materiële schade. Door de incidenten waren de linker- en middenrijstrook versperd, waardoor het verkeer enkel via de pechstrook en de rechterrijstrook kon passeren.
De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De brandweer bluste het voertuig en is nog een tijd bezig geweest met het reinigen van het wegdek en de takelwerken.
Twee personen zijn overgebracht naar het AZ Groeninge in Kortrijk.