Rond 7.46 uur gebeurden op de E17 in Deerlijk, richting Gent, twee ongevallen op korte afstand van elkaar, zo bevestigt de Federale Wegpolitie. In totaal waren vier voertuigen betrokken.

Bij één van de ongevallen vatte een voertuig vuur. De wagen brandde volledig uit en zorgde voor veel materiële schade. Door de incidenten waren de linker- en middenrijstrook versperd, waardoor het verkeer enkel via de pechstrook en de rechterrijstrook kon passeren.