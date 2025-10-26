Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur in de Poelkapellestraat, ter hoogte van het kruispunt De Spriet. Een auto reed er in op een verreiker die op de rijbaan stond opgesteld voor dakwerken aan een woning.

In de wagen zat een koppel uit Ieper, van 80 en 79 jaar oud. Beiden raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Door de hevige klap werd ook de bestuurder van de verreiker, een man van 36 uit Hooglede, uit zijn cabine geslingerd. Ook hij liep verwondingen op en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

De politiezone Arro Ieper kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Er zal worden nagegaan of de signalisatie rond het werktuig op de rijbaan voldoende zichtbaar was.