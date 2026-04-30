In Ieper is vanmorgen een ongeval gebeurd in Voormezele, bij Ieper. Een wagen kwam op zijn dak terecht. De chauffeur raakte daarbij gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht.
Het ongeval gebeurde op de Kemmelseweg, ter hoogte van de Vierstraat. Een wagen botste om een nog onduidelijke oorzaak tegen een boom en ging over de kop. De chauffeur, een vrouw van 52 uit Heuvelland werd overgebracht naar het ziekenhuis.
