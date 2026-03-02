Foto Brandweer Westhoek
Rond 14u30 is een ongeval gebeurd in de Passendalestraat in Zonnebeke. Twee wagens botsten er tegen elkaar. Een persoon raakte daarbij gewond, maar de chauffeur verkeert niet in levensgevaar.
Het ongeval gebeurde tussen de rotonde van Broodseinde en Passendale. Eén van de wagens trok een paardentrailer, waarin effectief een dier zat. Het paard bleef ongedeerd.
Wat er precies is misgelopen, is voorlopig niet bekend. Door het ongeval is de Passendalestraat in beide richtingen afgesloten.
De redactie