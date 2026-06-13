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Staden

Wagen belandt na uit­wijk­ma­noeu­vre tegen gevel van woning

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Vrijdag is in de Houthulststraat, in het gehucht Stadenreke bij Staden, een auto in de gevel van een woning gereden. De automobilist moest uitwijken voor een overstekende voetganger, een jongeman van zestien. 

Iets voor 17 uur wilde de jongeman achter een bus door de straat oversteken. De auto, die van de andere richting kwam, kon de jongeman enkel ontwijken door in de gevel te rijden. De woning moet worden gestut.

Ongeval Staden
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Ongeval

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