Volgens IT-expert Karl Odent van SalesBridge zit het probleem niet in het Peppol-netwerk zelf, maar in de manier waarop gebruikers zich kunnen aansluiten. “Het Peppol-systeem op zich is zeer goed beveiligd,” zegt hij. “Maar de toegangspoort is te zwak. Je kan het vergelijken met een perfect beveiligd kasteel waarvan de voordeur openstaat.”

Concreet kunnen fraudeurs zich bij sommige boekhoudplatformen relatief eenvoudig registreren met het btw-nummer van een bestaand bedrijf. Zodra dat gebeurt, kunnen ze in naam van dat bedrijf facturen versturen. “De identiteit wordt niet altijd grondig gecontroleerd, en dat opent de deur voor misbruik,” klinkt het.