De cabine raakte daarbij zwaar beschadigd, vooral aan de linkerzijde. Aanvankelijk vreesden de hulpdiensten dat de chauffeur vastzat, maar dat bleek niet zo te zijn. “De chauffeur kon, net als de bijrijder, via het dakvenster uit het voertuig kruipen,” zegt brandweerofficier Lieven Delva.

Een ziekenwagen en een MUG-team kwamen ter plaatse. Beide inzittenden werden uit voorzorg overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis. Om de vrachtwagen te kunnen takelen, moest een deel van de boom eerst worden verzaagd. De Reutelhoekstraat was daardoor enkele uren afgesloten voor het verkeer, al zorgde dat niet voor grote hinder.