Zonnebeke

Vuil­nis­wa­gen glijdt van weg en botst tegen boom in Bese­la­re, twee inzit­ten­den lichtgewond

In Beselare, bij Zonnebeke, is maandagochtend vroeg een vuilniswagen van de weg geraakt door gladheid en dichte mist. De chauffeur en zijn bijrijder raakten niet gekneld, maar werden wel preventief naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde iets voor vijf uur in de Reutelhoekstraat. Een vuilniswagen van recyclagebedrijf Garwig uit Houthulst reed richting de industriezone toen het voertuig in een bocht begon te slippen. Door het spiegelgladde wegdek schoof de vrachtwagen van de rijbaan en botste frontaal tegen een boom.

De cabine raakte daarbij zwaar beschadigd, vooral aan de linkerzijde. Aanvankelijk vreesden de hulpdiensten dat de chauffeur vastzat, maar dat bleek niet zo te zijn. “De chauffeur kon, net als de bijrijder, via het dakvenster uit het voertuig kruipen,” zegt brandweerofficier Lieven Delva.

Een ziekenwagen en een MUG-team kwamen ter plaatse. Beide inzittenden werden uit voorzorg overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis. Om de vrachtwagen te kunnen takelen, moest een deel van de boom eerst worden verzaagd. De Reutelhoekstraat was daardoor enkele uren afgesloten voor het verkeer, al zorgde dat niet voor grote hinder.

vko beselare
De redactie
Ongeval

