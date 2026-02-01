Met 'VUB aan Zee' wil de universiteit jongeren warm maken voor STEM-opleidingen en het onderzoek en de innovatie aan de kust versterken.

"VUB aan Zee is geen klassieke campus, maar een uitvalsbasis voor onderzoekers, studenten en professionals," klinkt het. "De focus ligt op onder meer offshore windenergie, mariene technologie, klimaat- en kustonderzoek, artificiële intelligentie en innovatie in en rond de haven. Ook opleidingen en postgraduaten zullen er worden georganiseerd."

