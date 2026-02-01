11°C
VUB opent onder­zoeks­cen­trum in Oos­ten­de: VUB aan zee’

Vubaanzee

De Vrije Universiteit Brussel heeft vrijdag VUB aan Zee geopend in Oostende. Het gaat om een nieuwe onderzoeks- en opleidingshub in samenwerking met de stad Oostende en Haven Oostende. 

Met 'VUB aan Zee' wil de universiteit jongeren warm maken voor STEM-opleidingen en het onderzoek en de innovatie aan de kust versterken.

"VUB aan Zee is geen klassieke campus, maar een uitvalsbasis voor onderzoekers, studenten en professionals," klinkt het. "De focus ligt op onder meer offshore windenergie, mariene technologie, klimaat- en kustonderzoek, artificiële intelligentie en innovatie in en rond de haven. Ook opleidingen en postgraduaten zullen er worden georganiseerd."

Samenwerken met stad en haven

Volgens rector Jan Danckaert wil de VUB met haar aanwezigheid aan zee “talent helpen ontwikkelen om onze samenleving duurzamer, weerbaarder en rechtvaardiger te maken”, in nauwe samenwerking met de stad, de haven, bedrijven en onderzoeksinstellingen.

De redactie

