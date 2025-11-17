VTI Zeebrugge zocht al langer naar modern didactisch materiaal, maar zulke toestellen zijn moeilijk toegankelijk voor onderwijsinstellingen. Tegelijk blijft de vraag naar technisch geschoolde profielen in de sector groot. Uiteindelijk kwam de school in contact met Toyota Handling. Die toonde meteen bereidheid om de opleidingen te ondersteunen met een schenking.

De pallettruck zal in de logistiekafdeling gebruikt worden voor magazijntrainingen, terwijl de opleidingen technieker havenvoertuigen en zware bedrijfsvoertuigen het toestel inzetten voor diagnose- en onderhoudsoefeningen.

“Dit is een gedroomd geschenk voor onze school,” klinkt het bij VTI Zeebrugge. “De combinatie van logistiek gebruik en technische analyse past perfect binnen onze visie op geïntegreerd en praktijkgericht onderwijs.”

