VS grootste handelspartner van havens Antwerpen-Zeebrugge, ondanks importtarieven
De Verenigde Staten waren vorig jaar de grootste handelspartner van de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Port of Antwerp-Bruges. Vooral de aanvoer en doorvoer van LNG, vloeibaar aardgas, uit de VS zorgde daarvoor.
De eengemaakte havens van Antwerpen en Zeebrugge behandelden in 2025 samen 266,5 miljoen ton goederen. Wereldwijde conflicten en economische onzekerheid zorgden voor een lichte terugval in vergelijking met het jaar ervoor, maar de haven blijft een belangrijke logistieke speler.
LNG blijft sleutelproduct voor Zeebrugge
Zeebrugge behoudt zijn rol in de opslag en doorvoer van LNG. Door het Europese verbod op de doorvoer van Russisch gas naar andere werelddelen, schakelde de haven over op alternatieve markten, met de Verenigde Staten als belangrijkste leverancier.
“We mogen momenteel nog Russisch gas gebruiken op het Europese vasteland, maar vanaf 1 januari 2027 kan er geen Russisch gas meer in Zeebrugge binnenkomen met bestemming België of andere Europese landen, als de oorlog met Oekraïne niet eindigt”, zegt Dirk De fauw, ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges.
Ondanks hogere importtarieven is de VS zo uitgegroeid tot de grootste handelspartner van de haven. Daarmee wipt het land over het Verenigd Koninkrijk.
Meer containers, recorddiepgang
Niet alleen gas, maar ook de containertrafiek in Zeebrugge zit in de lift. Vorig jaar nog werd een nieuw record gevestigd met een containerschip dat een diepgang van 16,8 meter had.
“Dat schip is zonder problemen de haven binnengekomen. Dat bewijst het belang van Zeebrugge als volwaardige diepzeehaven”, aldus De fauw.
Autotrafiek stijgt, cruises dalen
De autotrafiek nam licht toe, vooral door de import van Chinese wagens. Ook de handel in tweedehandswagens en elektrische voertuigen blijft groeien. Het aantal cruiseschepen daalde dan weer: 166 schepen meerden aan, 21 minder dan het jaar voordien. Met de geplande nieuwe cruiseterminal wil de haven dat tij in de komende jaren keren.
Daarnaast blijft Port of Antwerp-Bruges investeren in infrastructuur, met onder meer de vernieuwing van de Vandammesluis, plannen voor een nieuwe zeesluis en de goedgekeurde bouwaanvraag voor een parkeertoren voor wagens.