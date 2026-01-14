“We mogen momenteel nog Russisch gas gebruiken op het Europese vasteland, maar vanaf 1 januari 2027 kan er geen Russisch gas meer in Zeebrugge binnenkomen met bestemming België of andere Europese landen, als de oorlog met Oekraïne niet eindigt”, zegt Dirk De fauw, ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges.

Ondanks hogere importtarieven is de VS zo uitgegroeid tot de grootste handelspartner van de haven. Daarmee wipt het land over het Verenigd Koninkrijk.