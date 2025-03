Het ongeval gebeurde rond 9u30 langs de Ambachtenstraat. Een vrouw reed in de richting van de Rijksweg en verloor in een lichte bocht de controle over het stuur. Ze botste daardoor tegen een geparkeerde aanhangwagen. De vrouw zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Ze werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Wat er precies is misgelopen, is nog niet duidelijk.