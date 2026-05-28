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Diksmuide

Vrouw vrij­ge­spro­ken voor gsm’en ach­ter het stuur, ook al leg­de onbe­man­de came­ra de over­tre­ding vast

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Een opmerkelijk vonnis van de politierechter in Veurne. Die heeft een vrouw van 32 uit Diksmuide vrijgesproken voor het vasthouden van een gsm achter het stuur. De vrijspraak komt er omdat de overtreding is vastgesteld door een onbemande camera die dient voor trajectcontrole.

Eind vorig jaar wordt de vrouw geflitst op de N35 tussen Pervijze en Veurne, waar je 70 km per uur mag rijden. In de trajectcontrole rijdt ze 3 km te snel, maar op de foto is ook duidelijk te zien dat ze een gsm vasthoudt. Maar ze krijgt nu enkel de minimum-snelheidsboete van 80  euro. Voor het gsm-gebruik achter het stuur is ze vrijgesproken, omdat die inbreuk nog altijd door echte politieagenten moet worden vastgesteld.

Juridisch technische verklaring

Thomas Bailleul, advocaat verkeersrecht: “De reden is juridisch technisch. Het betreffende artikel zegt dat onbemande camera's een snelheidsinbreuk kunnen registreren, maar geen inbreuk van het gsm-gebruik kunnen vaststellen. Zolang de wet eigenlijk niet verandert, en de onbemande camera's ook toegelaten worden om dergelijke inbreuken vast te stellen, zou dit altijd moeten leiden tot een vrijspraak. Die vaststelling op zich heeft nu geen bijzondere bewijswaarde.”

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe

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