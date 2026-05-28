Eind vorig jaar wordt de vrouw geflitst op de N35 tussen Pervijze en Veurne, waar je 70 km per uur mag rijden. In de trajectcontrole rijdt ze 3 km te snel, maar op de foto is ook duidelijk te zien dat ze een gsm vasthoudt. Maar ze krijgt nu enkel de minimum-snelheidsboete van 80 euro. Voor het gsm-gebruik achter het stuur is ze vrijgesproken, omdat die inbreuk nog altijd door echte politieagenten moet worden vastgesteld.

Juridisch technische verklaring

Thomas Bailleul, advocaat verkeersrecht: “De reden is juridisch technisch. Het betreffende artikel zegt dat onbemande camera's een snelheidsinbreuk kunnen registreren, maar geen inbreuk van het gsm-gebruik kunnen vaststellen. Zolang de wet eigenlijk niet verandert, en de onbemande camera's ook toegelaten worden om dergelijke inbreuken vast te stellen, zou dit altijd moeten leiden tot een vrijspraak. Die vaststelling op zich heeft nu geen bijzondere bewijswaarde.”