Een lichte bestelwagen kwam uit een zijstraat en zou de wagen van de vrouw in de flank geraakt hebben. Door de botsing belandde de wagen van de vrouw uit Heuvelland in een veld. Ze is in kritieke toestand afgevoerd naar AZ Delta in Roeselare. De bestuurder van de bestelwagen is een man van 19 uit Mesen. Hij bleef ongedeerd.