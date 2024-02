Het ongeval gebeurde rond 18 uur op het kruispunt van de Stationsstraat en de Oostveldstraat in Eeklo. De vrouw uit Knokke stak de Oostveldstraat over en werd aangereden door de auto. Ze raakte levensgevaarlijk gewond en overleed later aan haar verwondingen in het UZ Gent.



De bestuurder van de wagen was niet onder invloed, maar de omstandigheden worden nog verder onderzocht.