Duikers van de brandweerzone Westhoek moesten de vrouw uit haar auto bevrijden. Ze zat dan al een tijd vast in het koude water en is na een fout manoeuvre in de Lovaart gereden. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Het is al het tweede ongeval op een week tijd in de streek waarbij een wagen in het water terechtkomt.