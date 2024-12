Afgelopen nacht rond 2 uur kon een vrouw (20) uit Koksijde maar net op tijd ontsnappen uit haar brandende wagen, een Fiat 500. Ter hoogte van de carpoolparking in Ramskapelle raakte de wagen aan het slippen en verloor de automobiliste de controle over haar wagen, waardoor ze op een stenen duiker botste. Het voertuig belandde in de gracht.