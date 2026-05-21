Vrouw met moge­lij­ke symp­to­men van ebo­la test nega­tief in Roe­se­la­re: Geen groot gevaar, maar waak­zaam­heid is nodig”

Een vrouw die zich in Roeselare aanmeldde met mogelijke symptomen van het ebolavirus, heeft uiteindelijk negatief getest. Ze werd gisteren uit voorzorg van de huisartsenwachtpost overgebracht naar een geïsoleerde kamer in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 

Volgens Annelies Wynants van de FOD Volksgezondheid is er geen reden tot ongerustheid, zeker niet voor mensen die de voorbije periode niet in Congo of Oeganda zijn geweest. Het is het vooral belangrijk dat er geen groot gevaar ontstaat voor de volksgezondheid in België, al blijft waakzaamheid noodzakelijk waar dat nodig is. 

"Reizigers die via de luchthaven aankomen uit getroffen gebieden krijgen daarom een flyer met informatie over mogelijke symptomen en instructies over wat ze moeten doen als ze klachten ontwikkelen. Ook in de luchthaven zelf worden affiches verspreid. Daarnaast worden ziekenhuizen en huisartsen geïnformeerd over hoe ze moeten omgaan met patiënten die symptomen vertonen én recent in een getroffen gebied verbleven."

