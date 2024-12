In een woning in de wijk Westerkwartier brak rond 18 uur een brand uit. Volgens de politie van Oostende had een bewoner een wasmand op het fornuis geplaatst en daarna per ongeluk de gaskraan ingeduwd. Het gasvuur werd aangezet, de wasmand vatte vuur en daarna ontwikkelde zich een hevige rook.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hadden de situatie vlug onder controle. Na enkele uren was de woning opnieuw bewoonbaar. Een vrouw en twee kinderen gingen naar het ziekenhuis voor een medische check-up.