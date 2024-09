Vorige week dinsdag kregen de hulpdiensten een oproep binnen van een man die verklaarde dat hij zijn vrouw levenloos had gevonden in hun mobilhome. Bij aankomst bleek dat ze effectief al gestorven was.

Het koppel zou na een lange reis door Frankrijk onderweg zijn geweest naar het ziekenhuis in Oostende, omdat de vrouw zich niet goed voelde. In Jabbeke zou hij gestopt hebben omdat de tank leeg raakte. Dan stelde hij vast dat zijn vrouw dood lag in de mobilhome, dat schrijft Het Nieuwsblad.

De zestiger werd pas twee dagen later opgepakt, maar is intussen opnieuw vrij. Het onderzoek ligt nu bij het parket.