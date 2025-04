Op nieuwjaarsdag werd het lichaam van Nicolaas V. gevonden in een appartement in de Granietstraat in Emelgem, bij Izegem. Het parket werd erbij gehaald en er werd een onderzoek geopend. Een afscheidsbrief liet uitschijnen dat het om zelfdoding ging. Maar al snel werd Sien M., zijn ex-vriendin aangehouden. Ze werd verdacht van moord, mogelijk assistentie bij zelfdoding. Zowel de verdachte als het slachtoffer hadden een voorgeschiedenis van psychische problemen.

Sien M., die intussen vrij was onder voorwaarden, heeft nu euthanasie laten uitvoeren, omwille van ondraaglijk psychisch lijden. De onderzoeksrechter moet nu beslissen of hij het onderzoek al dan niet verderzet.

Verder onderzoek moet uitwijzen in welke mate de vrouw betrokken is bij het overlijden. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op www.zelfmoord1813.be.