Het ongeval gebeurde rond halfvier in de Frans-Vlaanderenweg in Poperinge. Twee auto's botsten frontaal op elkaar. De ravage was groot.



In de ene wagen zat een vrouw van 90 aan het stuur. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In de andere auto zat een Frans gezin. De bestuurder en drie kinderen raakten lichtgewond, volgens de politie.



Het parket laat onderzoeken hoe het ongeval precies kon gebeuren.