De lokale politie kreeg in de nacht van 5 op 6 november 2024 een melding over een steekpartij in De Haan. Ter plaatse bleek Alain D. in de linkerbovenarm een snijwonde van tien centimeter opgelopen te hebben. Daardoor had het slachtoffer veel bloed verloren. In de hartstreek werd ook een oppervlakkige steekwond vastgesteld. De vijftiger verkeerde niet in levensgevaar, maar volgens de wetsdokter was de kans op ernstige verwondingen bij dergelijk geweld wel hoog. D. was uiteindelijk drie weken werkonbekwaam.

Het onderzoek wees uit dat Nathalie L. verhaal kwam halen naar aanleiding van de diefstal van juwelen. Volgens het slachtoffer begon ze bij aankomst onmiddellijk te steken. De snijwonde zou toegebracht zijn toen D. de steken wilde afweren. "Anders zou de steek veel ergere gevolgen gehad hebben", aldus procureur Lode Vandaele. Het Openbaar Ministerie is dus van mening dat de veertiger met het oogmerk tot doden en met voorbedachten rade handelde.

Emotionele waarde

Tijdens haar verhoor vertelde L. echter een ander verhaal. De beklaagde legde uit dat de gestolen familiejuwelen een grote emotionele waarde hadden. Naar eigen zeggen plantte ze het mes tijdens die discussie in het salontafeltje van de vermeende dief. Vervolgens zou D. als eerste aangevallen hebben met het mes. L. beweerde dat ze het mes echter kon afnemen en vervolgens uithaalde om zichzelf te beschermen.

Na afloop van het onderzoek vroeg het parket aan de raadkamer om Nathalie L. te interneren. Volgens de gerechtspsychiater kampte de vrouw uit Blankenberge immers met waangedachten, onder andere in verband met de juwelendiefstal. Ondertussen bekende D. die diefstal echter. Bovendien bleek uit een ander psychiatrisch verslag dat de beklaagde wel degelijk toerekeningsvatbaar zou zijn. In die omstandigheden vorderde het Openbaar Ministerie voor moordpoging, verboden wapenbezit en doodsbedreigingen drie jaar gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. De procureur merkte op dat L. in 2024 al veroordeeld werd voor smaad. In 2004 kreeg ze al eens twee jaar cel met uitstel voor geweldpleging.

5.000 euro

Alain D. moest zich verantwoorden voor opzettelijke slagen, omdat hij een schop tegen het been van L. gaf. Voor die feiten vorderde het Openbaar Ministerie geen concrete bestraffing. Voor diefstal en informaticabedrog eiste procureur Lode Vandaele bij verstek wel achttien maanden effectieve gevangenisstraf. De man uit De Haan liep ruim 25 jaar geleden al zware veroordelingen op voor diefstallen, verkrachting en drugsfeiten.

De verdediging legde uit dat L. bevriend raakte met D. toen ze in 2023 vanuit Luxemburg naar Blankenberge verhuisde. De vijftiger ontpopte zich als een redder in nood toen L. aan kanker leed. "Daarom had hij haar bankkaart om boodschappen te doen, maar plots verdween er 3.000 euro van haar rekening", aldus meester Koen Blomme. Later zou D. ook de juwelen van L. gestolen en voor 5.000 euro doorverkocht hebben.



Volgens meester Blomme was er van een moordpoging absoluut geen sprake. L. zou een mes meegenomen hebben om zichzelf te beschermen. "Eigenlijk wilde ze een taser meenemen, maar ze kon die taser niet vinden." Tijdens de uiteindelijke schermutseling zou de vrouw zichzelf naar eigen zeggen enkel verdedigd hebben. "Hoe komt ze anders aan die verwondingen?", aldus meester Blomme, die op basis van wettige zelfverdediging de vrijspraak vroeg.

Ook voor doodsbedreigingen vroeg de verdediging de vrijspraak. L. bekende wel het bezit van een vlindermes, dat bij de feiten niet gebruikt werd. Haar advocaat stelde voor om een geldboete op te leggen voor verboden wapenbezit. "Ik heb oneindig veel spijt van wat er gebeurd is", verklaarde de vrouw nog in haar laatste woord.

Vonnis

De rechtbank oordeelde maandagvoormiddag uiteindelijk dat Nathalie L. zich schuldig maakte aan opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade. In het vonnis werd opgemerkt dat ze vrijwillig haar poging staakte. Daarbij werd gewezen op de oppervlakkige steekwonde. L. kreeg 30 maanden cel opgelegd, waarvan enkel zeven maanden voorhechtenis effectief. Ze zal de komende jaren wel onder andere een alcohol- en een contactverbod moeten naleven. Alain D. werd bij verstek tot 18 maanden effectieve gevangenisstraf en 800 euro boete veroordeeld.