Vrouw (25) gewond aan het hoofd na inci­dent in Lauwe

Incident lauwe

In Lauwe raakte deze namiddag een vrouw gewond aan het hoofd toen ze werd aangevallen door haar vriend. Wat de aanleiding is, is nog niet duidelijk. Dat bevestigt politiezone Grensleide

De feiten speelden zich af ter hoogte van de parking van de supermarkt Jumbo. Twee jonge vrouwen van 22 en 25 werden aangevallen door een vriend. Een van de twee vrouwen raakte gewond aan het hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. De man werd al opgepakt en wordt nu verder verhoord.

Verdere omstandigheden zijn nog niet duidelijk. 

