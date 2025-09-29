De feiten speelden zich af ter hoogte van de parking van de supermarkt Jumbo. Twee jonge vrouwen van 22 en 25 werden aangevallen door een vriend. Een van de twee vrouwen raakte gewond aan het hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. De man werd al opgepakt en wordt nu verder verhoord.

Verdere omstandigheden zijn nog niet duidelijk.