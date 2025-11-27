Op 12 november kreeg een 83-jarige inwoner van Blankenberge een valse e-mail van Fluvius. De man klikte op de link en vulde zijn gegevens in. Kort daarna werd hij opgebeld door iemand die zich uitgaf als medewerker van BNP Paribas. Via het programma Anydesk nam die persoon zijn computer over. De man kreeg te horen dat een bankmedewerker zijn bankkaart en kaartlezer zou komen ophalen om fraude te voorkomen. Later die dag haalde de 25-jarige verdachte beide items op, waarna 5.200 euro van de rekening van het slachtoffer verdween.

Opgepakt in Mechelen

Op 27 november 2025 werd een 79-jarige man uit Mechelen opgebeld door iemand die zich uitgaf als medewerker van Card Stop. Ook hier werd gezegd dat iemand de bankkaarten zou komen ophalen wegens mogelijke bankfraude. Het slachtoffer kreeg argwaan en verwittigde de politie. Ter plaatse merkte de politie een geparkeerde taxi op aan de woning. In de taxi trof de politie de 25-jarige verdachte aan. Ze werd ter plaatse gearresteerd. Uit het onderzoek bleek dat beide feiten aan elkaar gelinkt konden worden.

25-jarige verdachte aangehouden

Na verhoor besloot het parket West-Vlaanderen om de 25-jarige vrouw voor te leiden bij de onderzoeksrechter op verdenking van externe hacking en informaticabedrog. De onderzoeksrechter besliste om haar aan te houden. Ze verscheen op 2 december voor de raadkamer, die haar aanhouding bevestigde. Ze blijft in de cel.

