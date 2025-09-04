In Oud-Stuivekenskerke, bij Diksmuide, staat een bijna vergeten oorlogskapel die herinnert aan een bloedige veldslag uit de Eerste Wereldoorlog. Veel voorbijgangers kennen de plek niet, maar ze was ooit het toneel van zware gevechten in het onder water gezette gebied langs de IJzer.

“Veel fietsers rijden gewoon voorbij zonder te weten wat hier gebeurd is,” zegt Rudy Baert van de Vrienden van het Onze-Lieve-Vrouwehoekje.

De kapel werd gebouwd op wens van oud-strijder Medard Depuydt, klaroenblazer tijdens de oorlog. “Omdat hier 40 regimenten gevochten hebben, mocht dit oord niet verloren gaan. Het is mijn grootste wens dat het blijft bestaat", vertelt Aline, dochter van Medard Depuydt.

Exact 100 jaar na de inwijding werd er opnieuw gebeden voor vrede. Bisschop Lode Aerts legde de link met huidige conflicten wereldwijd: “Toen geloofden mensen, ondanks de oorlog, dat vrede mogelijk was. Vandaag willen we dat opnieuw herdenken.”