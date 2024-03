In alle kustgemeenten hebben vrijwilligers opnieuw schelpen gezocht en geteld tijdens de Grote Schelpenteldag. Zo’n massale telling is nuttig om de instroom en evolutie van exoten in kaart te brengen. Ook in Nederland en in Noord-Frankrijk waren schelpentellers aan de slag. Deze dag is één van de grootste initiatieven aan de Europese kusten waarin burgers aan wetenschap doen.