In tien kustgemeenten vond vandaag de Eneco Clean Beach Cup plaats, de jaarlijkse strandschoonmaak op de eerste zondag van de lente. De actie wordt georganiseerd in samenwerking met de surfclubs aan zee en zet in op bewustwording rond zwerfvuil op het strand en in de duinen. Wij trokken vanmiddag naar het strand in Bredene.