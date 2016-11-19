Vrijwilligers planten 9.000 bomen in Lichtervelde voor Dag van de Natuur
Op de Dag van de Natuur hebben zo’n vijftig vrijwilligers in Lichtervelde meegeholpen aan de uitbreiding van de Huwynsbossen. In totaal worden 9.000 boompjes geplant, goed voor 2,5 hectare extra bos.
De vriesnacht maakte het werk zwaar, maar dankzij voorafgeboorde plantgaten ging het vlot. Er worden hoogwaardige soorten zoals wintereik, winterlinde en haagbeuk aangeplant, die de bosbodem verbeteren en meer water opnemen in droge periodes.
Jeugd helpt mee
Ook jongeren van Natuurpunt De Torenvalk hielpen enthousiast mee. “Later kunnen ze zeggen: dat heb ik geplant,” klinkt het. "Ik vind het belangrijk dat de jeugd zich engageert voor zo iets. Later kan je dan zeggen ik heb dat daar geplant. Ik denk dat het zeer tof is en als je later passeert dat je ziet wat het geworden is."
Naast Lichtervelde waren er ook natuuracties in Beernem, Tielt, Wingene en Ardooie.