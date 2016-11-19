3°C
Aanmelden
Nieuws
Lichtervelde

Vrij­wil­li­gers plan­ten 9.000 bomen in Lich­ter­vel­de voor Dag van de Natuur

Dag van de Natuur

Op de Dag van de Natuur hebben zo’n vijftig vrijwilligers in Lichtervelde meegeholpen aan de uitbreiding van de Huwynsbossen. In totaal worden 9.000 boompjes geplant, goed voor 2,5 hectare extra bos.

De vriesnacht maakte het werk zwaar, maar dankzij voorafgeboorde plantgaten ging het vlot. Er worden hoogwaardige soorten zoals wintereik, winterlinde en haagbeuk aangeplant, die de bosbodem verbeteren en meer water opnemen in droge periodes.

Jeugd helpt mee

Ook jongeren van Natuurpunt De Torenvalk hielpen enthousiast mee. “Later kunnen ze zeggen: dat heb ik geplant,” klinkt het. "Ik vind het belangrijk dat de jeugd zich engageert voor zo iets. Later kan je dan zeggen ik heb dat daar geplant. Ik denk dat het zeer tof is en als je later passeert dat je ziet wat het geworden is."

Naast Lichtervelde waren er ook natuuracties in Beernem, Tielt, Wingene en Ardooie. 

Jenna Lebrun
Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Dag van de Natuur

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Ongeval Spiere
Nieuws

Auto rijdt op betonnen duiker: bestuurder overleden
Station harelbeke
Nieuws
Update

Tiener (15) neergestoken aan station in Harelbeke, verdachte (28) opgepakt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2016-11-19 00:00:00 - Dentergem plant 10.000 bomen

Dentergem plant 10.000 bomen
2016-11-19 00:00:00 - Veldegem plant geboortebos met 6.000 boompjes

Veldegem plant geboortebos met 6.000 boompjes
Aanmelden