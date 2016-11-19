Ook jongeren van Natuurpunt De Torenvalk hielpen enthousiast mee. “Later kunnen ze zeggen: dat heb ik geplant,” klinkt het. "Ik vind het belangrijk dat de jeugd zich engageert voor zo iets. Later kan je dan zeggen ik heb dat daar geplant. Ik denk dat het zeer tof is en als je later passeert dat je ziet wat het geworden is."

Naast Lichtervelde waren er ook natuuracties in Beernem, Tielt, Wingene en Ardooie.