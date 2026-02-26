De Tieltenaar werkte als vrijwilliger bij een voorziening voor volwassenen met mentale handicap in Oostnieuwkerke, bij Staden. Hij reed rond met een bestelwagen om cliënten op te pikken. "Maar tussen januari en november 2023 maakte hij meermaals misbruik van zijn positie om zeer ernstige feiten te plegen", zo zei de procureur tijdens de behandeling van de zaak.

Afgelegen plek

Hij ging meermaals een vrouw met een mentale beperking oppikken, hij reed met haar naar een afgelegen plek en randde haar aan. Hij voorzag zelfs in stukken karton om de ramen te blinderen zodat niemand hen kon zien. Hij zei ook tegen het slachtoffer dat ze het aan niemand mocht zeggen.

Geen controle over impulsen

Aan de rechter verklaarde de man dat hij door zijn ziekte van Parkinson geen controle had over zijn impulsen, maar daarin ging de rechter niet in mee. Hij veroordeelde de man dinsdag tot een celstraf van drie jaar met uitstel voor aanranding van de eerbaarheid. De tenlastelegging verkrachting achtte de rechter niet bewezen.

De man wordt ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet, hij mag tien jaar geen vrijwilligerswerk meer doen met kwetsbare personen en kreeg ook een contactverbod met het slachtoffer. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer en aan de vzw.