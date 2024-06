Ahmed S. (23) en een kompaan gingen op 4 en 5 januari 2023 op dievenpad in Middelkerke en Oostende. In totaal ging het om drie diefstallen, drie inbraken in voertuigen en een gelijkaardige poging. Bij die poging in Middelkerke werd een gsm aangetroffen die de speurders konden linken aan Fakhri B. Na een internationale bevraging werd hij immers met een gestolen trui herkend op een selfie. B. bleek dan weer in contact te staan met S., die in februari 2024 in Brussel werd opgepakt.