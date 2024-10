Na zestig jaar dienst lag de Zenobe Gramme vanaf dit voorjaar aan de kaai in de marinebasis in Zeebrugge. Defensie biedt het te koop aan. Tot 5 november kan je nog een bod doen. De Vrienden van de Zenobe Gramme startten intussen met een crowdfunding om het schip te behouden. Maar de tijd dringt.

In het bedrag van 250.000 euro is ook een deel voor dringend onderhoud voorzien. De Zenobe Gramme is in slechte staat. De kans is groot dat de tweemaster als schroot verkocht wordt. Het zeilschip was voor duizenden hun eerste kennismaking met de zee. Zoals stuurman Xeno Sienack die ook zijn schouders onder het project zet.

Als ze de Zenobe Gramme redden willen de Vrienden het opgeknapte zeilschip onder meer als varend ambassadeur van Oostende inzetten.