De uitvaart vond plaats in de aula’s van rouwcentrum Logghe in Kortemark. Honderden mensen waren aanwezig om afscheid te nemen van de jongeman. Ook zijn mama nam het woord.“Nog een laatste kus, lieve mus, voor je allerlaatste rit”, sprak ze.

Niet alleen vrienden en familie, maar ook mensen uit het wielermilieu waren aanwezig, waaronder Gianni Vermeersch. Ploegleider Koen Feys sprak geëmotioneerd over hun gedeelde verleden. “Je deed zo goed je best en behaalde mooie resultaten. Je zal voor altijd bij ieder van ons in stilte meerijden”, klonk het.

Na een laatste groet droegen de ploegmaats van Miel zijn kist langs een erehaag naar de lijkwagen. Die vertrok samen met de lijkwagen van Louis naar hun laatste rustplaats.