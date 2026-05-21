18°C
Aanmelden
Nieuws
Staden

Vriend slaat voor­ruit in om zwaar­ge­won­de vrien­din uit gekan­tel­de wagen te redden

Crashstaden1

In de Rekestraat in Staden is vrijdagavond een 31-jarige vrouw uit Roeselare gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Haar wagen raakte rond 21.20 uur om een nog onbekende reden van de weg en kwam na een buiteling op de zijkant tot stilstand.

Het ongeval gebeurde enkele tientallen meters voor het kruispunt met de Fransedreef. De Peugeot 307 belandde eerst in een gracht, sloeg over de kop en kwam uiteindelijk midden op de rijbaan terecht.

De vriend van de bestuurster, die vlak achter haar reed in een andere wagen, aarzelde niet en probeerde haar meteen te bevrijden. Nog voor de hulpdiensten arriveerden, sloeg hij een gat in de voorruit van het voertuig en kon hij zijn vriendin uit het wrak halen. Daarbij liep hij zelf verwondingen aan de handen op.

Crashstaden2

Beide slachtoffers werden met begeleiding van een MUG-team naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurster raakte ernstig gewond en verloor meermaals het bewustzijn, maar verkeerde volgens de brandweer niet in levensgevaar.

Volgens politiezone Arro Ieper bleek uit de eerste vaststellingen dat de bestuurster niet onder invloed was. De precieze oorzaak van het ongeval wordt verder onderzocht.

Jenna Lebrun
Ongeval

Meest gelezen

Ongeval Moorsele2
Nieuws
Update

Ongeval E403 Moorsele: autobestuurster gewond naar ziekenhuis
Heuvelland moto ongeval
Nieuws

Motorrijder sterft na ongeval tijdens politieachtervolging in Westouter
Een automobilist liet het leven bij een ongeval op de e403 in ardooie
Nieuws

Bestuurder komt om bij zwaar ongeval met brugpijler langs E403 in Ardooie

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ongeval1

Persoon in levensgevaar na ongeval in Deerlijk
Ongeval Moorsele2
Update

Ongeval E403 Moorsele: autobestuurster gewond naar ziekenhuis
Image00017

Auto belandt tegen gevel in Deerlijk, bestuurster naar ziekenhuis
Ongeval Ardooie 3
Update

Als bij wonder geen doden: N37 in Ardooie afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagen
Ongeval Sint Jan Ieper
Update

Fietser (78) in kritieke toestand na zware val in Sint-Jan bij Ieper
Ongeval

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle
Aanmelden