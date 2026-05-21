Het ongeval gebeurde enkele tientallen meters voor het kruispunt met de Fransedreef. De Peugeot 307 belandde eerst in een gracht, sloeg over de kop en kwam uiteindelijk midden op de rijbaan terecht.

De vriend van de bestuurster, die vlak achter haar reed in een andere wagen, aarzelde niet en probeerde haar meteen te bevrijden. Nog voor de hulpdiensten arriveerden, sloeg hij een gat in de voorruit van het voertuig en kon hij zijn vriendin uit het wrak halen. Daarbij liep hij zelf verwondingen aan de handen op.

