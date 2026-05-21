Vriend slaat voorruit in om zwaargewonde vriendin uit gekantelde wagen te redden
In de Rekestraat in Staden is vrijdagavond een 31-jarige vrouw uit Roeselare gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Haar wagen raakte rond 21.20 uur om een nog onbekende reden van de weg en kwam na een buiteling op de zijkant tot stilstand.
Het ongeval gebeurde enkele tientallen meters voor het kruispunt met de Fransedreef. De Peugeot 307 belandde eerst in een gracht, sloeg over de kop en kwam uiteindelijk midden op de rijbaan terecht.
De vriend van de bestuurster, die vlak achter haar reed in een andere wagen, aarzelde niet en probeerde haar meteen te bevrijden. Nog voor de hulpdiensten arriveerden, sloeg hij een gat in de voorruit van het voertuig en kon hij zijn vriendin uit het wrak halen. Daarbij liep hij zelf verwondingen aan de handen op.
Beide slachtoffers werden met begeleiding van een MUG-team naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurster raakte ernstig gewond en verloor meermaals het bewustzijn, maar verkeerde volgens de brandweer niet in levensgevaar.
Volgens politiezone Arro Ieper bleek uit de eerste vaststellingen dat de bestuurster niet onder invloed was. De precieze oorzaak van het ongeval wordt verder onderzocht.