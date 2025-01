In het Vredegerecht in Oostende is er voortaan elke dinsdag een welzijnsloket. Je kunt er terecht met juridische vragen en welzijnsproblemen. Twee jaar geleden startte het CAW, samen met de balie van advocaten en de vredegerechten ook al een gelijkaardig initiatief in Brugge. Daar worden jaarlijks 450 mensen, door een gratis advocaat of hulpverlener op weg geholpen.