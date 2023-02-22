4°C
Vracht­wa­gen­chauf­feur gaat vrij­uit voor dode­lijk onge­val op snel­weg in Moorsele

Een vrachtwagenchauffeur van 24 is vrijgesproken na een dodelijk ongeval op de E403 in Moorsele, twee jaar geleden.

De jongeman reed met zijn vrachtwagen een man aan, die aan het werk was op de pechstrook van de E403. Hij overleed ter plaatse. Volgens de politierechtbank van Kortrijk is er te veel twijfel om de chauffeur te veroordelen. Zo is er onvoldoende zekerheid of het slachtoffer op de pechstrook stond of op de snelweg. Ook was de vrachtwagenchauffeur niet onder invloed.

