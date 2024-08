De vrachtwagen is wellicht beginnen te slippen door het natte wegdek en belandde tegen de vangrail in schaar. De snelweg is volledig versperd. De vrachtwagen staat in schaar.



Elk voertuig moet de E40 verlaten via uitrit 2 in Oostduinkerke. Daarna is er een omleiding via de oprit 1A in Veurne.



Ook op het andere rijvak, in de richting van Jabbeke, is hinder doordat stukken van de vangrail daar zijn terechtgekomen.

Een takelfirma haalt de vrachtwagen van de weg zodat alle verkeer weer voorbij kan rijden. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren.