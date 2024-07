De cabine van de vrachtwagen kwam gedeeltelijk in de gracht terecht. De oplegger, die leeg was, versperde de afrit. Er werd ook een verlichtingspaal geraakt. De hulpdiensten, brandweer en ziekenwagen kwamen ter plaatse. De bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval werd de afrit afgesloten tot de vrachtwagen met oplegger getakeld was.