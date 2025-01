Rond 14.40 uur reed een vrachtwagen gevuld met vlees in op de botsabsorbeerder die op de E403 stond opgesteld. Door het ongeval kan het verkeer er momenteel enkel over de linkerrijstrook rijden, met een lange file tot gevolg. Bestuurders verliezen er ongeveer 45 minuten.

Een takeldienst moet nu zowel de botsabsorbeerder als de trekker met z’n oplegger wegtakelen. De wegpolitie bevestigt dat een ziekenwagen ter plaatse is om de bestuurder van de botsabsorbeerder te verzorgen. Over de toestand van de vrachtwagenbestuurder is nog niets bekend.