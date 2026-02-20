Het ongeval gebeurde rond half zes vanmorgen in de Wijnendalestraat. De vrachtwagen geladen met kadavers was op weg richting Diksmuide. Maar de chauffeur miste een bocht.

Hij ramde een vrachtwagen uit de tegenovergestelde richting, botste nog tegen een auto en belandde tegen de balustrade van de weg. De vrachtwagen stond dwars, waardoor de weg helemaal versperd was.

Er raakte niemand gewond, maar de takelwerken namen wel lange tijd in beslag, al die tijd was doorgaand verkeer onmogelijk.

