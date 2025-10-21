13°C
Izegem

Vracht­wa­gen met aard­ap­pe­len kan­telt, fiet­ser kan net uitwijken

Een vrachtwagen gevuld met aardappelen is maandagmorgen rond 10u gekanteld op de rotonde van de Rijksweg met de Meensesteenweg in Izegem. 

Een fietser kon nog net uitwijken en verhinderen dat de kantelende vrachtwagen op haar terecht kwam. De chauffeur raakte lichtgewond. De rotonde is voor driekwart afgezet, versperd door de lading aardappelen. De brandweer is ter plaatse om de aardappelen te ruimen. De verkeershinder kan nog tot de middag duren.

Ongeval Izegem 4
Ongeval Izegem 1
Ongeval Izegem 2
Ongeval Izegem 3
Bart Coopman

Bart Coopman
Ben Storme

Ben Storme
Ongeval

