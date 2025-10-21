Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Een vrachtwagen gevuld met aardappelen is maandagmorgen rond 10u gekanteld op de rotonde van de Rijksweg met de Meensesteenweg in Izegem.
Een fietser kon nog net uitwijken en verhinderen dat de kantelende vrachtwagen op haar terecht kwam. De chauffeur raakte lichtgewond. De rotonde is voor driekwart afgezet, versperd door de lading aardappelen. De brandweer is ter plaatse om de aardappelen te ruimen. De verkeershinder kan nog tot de middag duren.
Bart Coopman
Ben Storme