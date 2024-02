"Door een actie van Franse landbouwers is de E17 net over de Franse grens volledig afgesloten," zeggen ze bij de dispatching van de wegpolitie. "We leiden het verkeer daarom van de snelweg af in Menen. Het protest leidde snel tot een file, die tot voorbij het complex in Aalbeke reikte. In die file is de bestelwagen op de vrachtwagen gereden." Het ongeval zorgt voor file, de rechterrijstrook is versperd. Het verkeer moet over de parallelweg.

Door werken aan de trompetaansluiting op de R8 is het op die plaats sowieso elke dag al aanschuiven, ook buiten de spitsuren.