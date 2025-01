Na de botsing kwam de vrachtwagen in een gevel terecht van een nabijgelegen woning. In deze woning zat één persoon in de zetel op het moment van de botsing. Hij kwam onder de brokstukken terecht. De persoon kon vrij snel uit zijn benarde positie worden bevrijd en werd gewond afgevoerd naar het Jan Ypermanziekenhuis.

Een gespecialiseerde takeldienst komt ter plaatse om de vrachtwagen uit de woning te takelen. De brandweer zal de woning stutten om verdere instorting te voorkomen. De Woumenweg is afgesloten voor alle verkeer.