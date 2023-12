Op 30 juni 2020 keurde de gemeenteraad van Brugge de overeenkomst met Westtoer goed voor de samenwerking voor het project 'Verdwenen Zwinhavens'. Het project bestaat in grote lijnen uit een tentoonstelling in het Zwin en een fietsroute tussen Brugge en het Zwin. Op de fietsroute staan een aantal VR-kijkers, waaronder een op het Jan Van Eyckplein in Brugge.