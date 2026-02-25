18°C
Vorig jaar record aan­tal stuks muni­tie door DOVO opge­haald in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen werd in 2025 een record aantal stuks munitie opgehaald, zo'n 2.712 stuks. Dat zegt West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) op basis van cijfers van minister van Defensie Theo Francken. Door de Eerste Wereldoorlog die zich jarenlang in die provincie afspeelde, is dat geen verrassing.

DOVO heeft een druk jaar achter de rug in West-Vlaanderen. “In 2025 werd een record aantal stuks munitie opgehaald in de provincie", zegt West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) op basis van cijfers van minister van Defensie Theo Francken. "Niet minder dan 2.712 stuks werden door de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen opgehaald, ongeveer 25 procent meer dan in 2024. In totaal werden door DOVO vorig jaar 4.093 stuks opgehaald, waarvan dus 66 procent in West-Vlaanderen. Vooral door de Eerste Wereldoorlog die zich jarenlang in die provincie afspeelde, is dat uiteraard geen verrassing.”

8.151 toxische projectielen

“Momenteel liggen nog 8.151 projectielen op de DOVO-site in Poelkapelle te wachten op vernietiging, waarvan 6.542 conventionele en 1.609 toxische projectielen”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Op de site worden trouwens sinds de stopzetting van het ontmantelingsgebouw enkel nog projectielen vernietigd. Daarvoor is er een Static Detonation Chamber en een Contained Detonation Chamber in Poelkapelle.”

“De voorbije vijf jaar werden er 10.000 stuks munitie vernietigd, waarvan iets meer dan 1.000 projectielen in 2025 werden vernietigd. Het is onmogelijk in te schatten wanneer er een daadwerkelijke daling van de resterende voorraad munitie zal zijn, aangezien dat er tot op vandaag een continue instroom van projectielen is”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.

Opgehaalde stuks munitie in West-Vlaanderen

2018: 2.444

2019: 2.399

2020: 2.513

2021: 2.184

2022: 2.306

2023: 2.061

2024: 2.153

2025: 2.712

Opgehaalde stuks munitie in 2025 per regio

West-Vlaanderen: 2.712

Henegouwen: 293

Antwerpen: 233

Luik: 176

Oost-Vlaanderen: 172

Namen: 97

Limburg: 97

Luxemburg: 96

Vlaams-Brabant: 95

Brussel: 78

Waals-Brabant: 44

Totaal: 4.093

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

