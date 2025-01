Zesde plek voor Joran Wyseure

"Ik ben echt teleurgesteld. Ik had er veel meer van verwacht. Ik denk dat ik goed uit de kerstperiode gekomen ben. Ik had gehoopt op een goede dag maar die was er gewoon niet vandaag. Mijn benen liepen snel vol. Ik ben eigenlijk nooit in koers geweest."

Lastige dag voor uitredend kampioen Eli Iserbyt



"Het was aan de rekker hangen. Joran en ik hebben iedere ronde geprobeerd het gaatje te dichten. Dat lukte wel, maar altijd op de zwaardere strook, op het einde van de ronde, moesten we het weer laten hangen. Dat is puur op positie op dat moment. Voor mij was het tegen de limiet aanzitten. Dat is zeker niet leuk rondrijden. Ik rij morgen nog in Otegem, omdat het heel dicht bij huis is. Ik hoop dan tegen Benidorm iets meer te herstellen."



Valpartij schakelt Michael Vanthourenhout uit voor podiumplek

"Die val was jammer, maar het ging sowieso al heel moeilijk zijn. Ik denk dat Thibau wel veruit de sterkste was. Als je ziet dat hij eerst dat gat toerijdt, dan direct overpakt en wegrijdt. Die valpartij kwam wel op een slecht moment, het ging sowieso moeilijk zijn voor de titel. Het podium ging misschien nog gelukt zijn, maar goed, vallen is uw eigen schuld."