“De politie juicht de werking van de Common Control Room in de haven van Zeebrugge alleen maar toe. Verdachte handelingen worden frequent aan de politie doorgegeven, waardoor het gemakkelijker is om de ploegen naar de specifieke locaties te sturen. Ook in het kader van politionele onderzoeken is de ondersteuning door de CCR een grote meerwaarde, onder meer voor het in beeld brengen van verdachte handelingen. De politie zette de steun van de CCR al in voor gerechtelijke dossiers”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.