In 2025 heeft de Common Control Room in de haven van Zeebrugge 222 incidentenmeldingen gemaakt. “De Common Control Room is duidelijk zeer nuttig, want vorig jaar werden in totaal 222 incidentmeldingen aangemaakt, waarbij 65 keer de noodcentrale 112 werd verwittigd”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe van N-VA.
De Common Control Room (CCR) is een controlekamer waar camerabeelden vanuit de haven van Zeebrugge gemonitord worden. In het kader van het Port Security Plan Zeebrugge installeerde de haven van Zeebrugge grote aantallen camera’s en slimme omheiningen in de strijd tegen de mensensmokkel. De controlekamer is uitgerust met de nodige software en apparatuur om de camerabeelden te analyseren.
“De politie juicht de werking van de Common Control Room in de haven van Zeebrugge alleen maar toe. Verdachte handelingen worden frequent aan de politie doorgegeven, waardoor het gemakkelijker is om de ploegen naar de specifieke locaties te sturen. Ook in het kader van politionele onderzoeken is de ondersteuning door de CCR een grote meerwaarde, onder meer voor het in beeld brengen van verdachte handelingen. De politie zette de steun van de CCR al in voor gerechtelijke dossiers”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.