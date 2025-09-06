19°C
Aanmelden
Nieuws
Zwevegem

Voor­uit Zwe­ve­gem wil mili­eu­be­las­ting laten schrappen

Foto Mieke

De partij Vooruit roept de gemeentebesturen van Harelbeke en Zwevegem op om de algemene milieubelasting te schrappen. De socialisten zitten in beide gemeenten in de oppositie.

Vanaf volgend jaar schakelt afvalintercommunale IMOG over naar een afvalophaling met containers in de plaats van traditionele afvalzakken. Uit berekeningen van Vooruit zou dit nieuwe systeem dubbel zo duur worden voor gezinnen met twee kinderen en zelfs drie keer duurder voor alleenstaanden. De partij wijst ondermeer naar Kortrijk en Waregem, twee steden die vanaf volgend jaar de algemene milieubelasting laten vallen. In Harelbeke gaat het om 69 euro per jaar, in Zwevegem 75 euro per jaar.

De redactie

Meest gelezen

Moord Oostende
Nieuws
Update

Vrouw (43) op klaarlichte dag doodgeschoten in centrum Oostende: politie houdt klopjacht op twee daders
2025-09-10 - 316_PRES_ramkrakersmeulebeke.mp4 - QycBvvZJx_3.jpg
Nieuws

Motorzaak voor vierde keer beroofd: dit keer zijn daders gevat
Agressie
Nieuws
Update

Zware verkeersagressie in Deerlijk: man zwaargewond maar buiten levensgevaar

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden