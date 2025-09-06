Vanaf volgend jaar schakelt afvalintercommunale IMOG over naar een afvalophaling met containers in de plaats van traditionele afvalzakken. Uit berekeningen van Vooruit zou dit nieuwe systeem dubbel zo duur worden voor gezinnen met twee kinderen en zelfs drie keer duurder voor alleenstaanden. De partij wijst ondermeer naar Kortrijk en Waregem, twee steden die vanaf volgend jaar de algemene milieubelasting laten vallen. In Harelbeke gaat het om 69 euro per jaar, in Zwevegem 75 euro per jaar.