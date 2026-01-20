West-Vlaanderen is de minst bosrijke provincie van Vlaanderen, terwijl bossen essentieel zijn tegen overstromingen, hitte en luchtvervuiling, én bijdragen aan onze gezondheid, zegt Vooruit. "Sinds 2019 werd nog geen derde van het doel gerealiseerd."

Bekaert wijst naar het subsidiebeleid. Gemeenten en provincies moeten het voortouw nemen, maar vorig jaar diende geen enkele gemeente een aanvraag in. Van de 44,1 miljoen euro voor nieuwe bossen werd amper 500.000 euro benut. “Het geld is er, de bomen niet.”

