Voor­uit slaat alarm: Vlaan­de­ren haalt bos­doel­stel­ling niet”

Natuur regen bos

Vlaanderen zal zijn doelstelling niet halen om 10.000 hectare extra bos te creëren. Dat zegt Vlaams Parlementslid Simon Bekaert (Vooruit) uit Tielt. "Ook niet in West-Vlaanderen, en we zijn al de minst bosrijke provincie. 2025 was een verloren jaar."

West-Vlaanderen is de minst bosrijke provincie van Vlaanderen, terwijl bossen essentieel zijn tegen overstromingen, hitte en luchtvervuiling, én bijdragen aan onze gezondheid, zegt Vooruit. "Sinds 2019 werd nog geen derde van het doel gerealiseerd."

Bekaert wijst naar het subsidiebeleid. Gemeenten en provincies moeten het voortouw nemen, maar vorig jaar diende geen enkele gemeente een aanvraag in. Van de 44,1 miljoen euro voor nieuwe bossen werd amper 500.000 euro benut. “Het geld is er, de bomen niet.”

Hogere subsidies

Vooruit pleit voor hogere subsidies tot 100% en een nauwere samenwerking met organisaties zoals Natuurpunt en Bos+. “Die 10.000 hectare extra bos zijn geen luxe, maar een absolute noodzaak om West-Vlaanderen leefbaar, gezond en veilig te houden,” besluit Bekaert.

