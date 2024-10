In een filmpje die ze verspreiden op social media hekelen Tom Willems - lijsttrekker voor de provincieraad in kieskring Brugge voor Vooruit - en federaal kamerlid Annick Lambrecht de grote gevolgen voor West-Vlaanderen. “De NMBS hield te weinig rekening met de impact op de Noord-Zuid verbinding in Brussel. Daar moeten te veel treinen verschoven worden, met grote gevolgen voor het treinverkeer van en naar onze provincie”, stelt Willems. De vereniging van openbaar vervoergebruikers TreinTramBus wijt het probleem aan een rijpadconflict ter hoogte van Brussel-Noord met de trein van Gent naar Tongeren. Om dat probleem op te lossen zijn er aanpassingen nodig aan maar liefst vijf treinlijnen. Dat is de grootste aanpassing van het vervoersplan sinds december 2014.